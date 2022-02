Drenthe Toen-podcast: seks en de bruine bonen van Bartje Bartels

We blijven op het platteland. Van seksualiteit en voortplanting is het maar een kleine stap naar vruchtbaarheid en de sociale mores waar die door omgeven wordt. Carolina Verhoeven: "Als een vrouw niet vruchtbaar was, werden daar opmerkingen over gemaakt. Je kreeg een pop, of een bos stro voor de deur in de vorm van een pop. Communicatie in een dorpsgebeuren was kleiner en ook veel harder. In je directe omgeving woonde je familie, en die werd daar op aangekeken. Volkshumor als een soort samenzwering. Maar nadat een kind geboren is, gaan mensen trakteren, op een grote pop, gebakken van koek, of een gevulde pop. Ook in Drenthe: zachte witte broodkoek met daar binnenin een mengsel van zoete kaneel en suiker, dat is om het te vieren."