Brandje in voormalig Verkeerspark Assen

In Partytown, een van de gebouwen van het voormalige Verkeerspark Assen, is vanavond een brandje uitgebroken.

De brandweer had de vlammen snel onder controle. Er wordt brandstichting vermoed.Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het verlaten park. In oktober 2016 vatte Partytown ook vlam, in april 2017 brak er brand uit in de kiosk van het park, en in juli van dat jaar ontstond er brand in de keuken.