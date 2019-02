Karin Dekker beëdigd als nieuwe wethouder in Assen

Karin Dekker uit Groningen is vanavond in de raad van Assen beëdigd als wethouder. Ze werd benoemd met 26 stemmen voor, twee tegen en drie stemmen waren ongeldig.

Dekker (58) is namens GroenLinks de nieuwe wethouder van Assen. Zij volgt Gea Smith op, die per 1 februari is gestopt . Zij kon het wethouderschap uiteindelijk niet aan, zo zei ze. GroenLinks Assen vloog daarna meteen Karin Dekker uit Groningen in als opvolger.Karin Dekker heeft de nodige bestuurlijke ervaring, volgens GroenLinks. Bovendien had zij ook net de handen vrij. Dekker was tien jaar wethouder in de stad Groningen, daarna directeur van een kinderopvangorganisatie in Friesland en de afgelopen tweeënhalf jaar wethouder in de inmiddels opgeheven gemeente Leek.Dekker, die in Groningen woont, kreeg vanavond van de raad meteen voor een jaar ontheffing, om niet in Assen te hoeven wonen. Stadspartij PLOP en PvdA plaatsten daar wel een kanttekening bij. Zo heeft PLOP liever een bestuurder die in de eigen gemeente woont. "Dat zouden we toch zeer waarderen", aldus fractievoorzitter Henk Santing. De PvdA hoopt dat Dekker "goed in staat is de fysieke afstand tussen Groningen en Assen te overbruggen."