Klok heeft vandaag aangifte gedaan van de diefstal. Natuurlijk baalt hij dat zijn auto is vernield, en de katalysator is meegenomen. "En het is jammer dat de dief toch weer is teruggekomen om zijn werk af te maken." Maar een glimlach kan hij niet onderdrukken, als hij het verhaal van vooraf aan nog eens vertelt. "Tuurlijk, mijn auto is kapot, maar het is oprecht een heel mooi verhaal. Ik zit er dan ook niet echt over in. Dit soort dingen gebeuren, en het is jammer, maar ik zie de humor er ook wel van in."