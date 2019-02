Anco Jansen: Het was niet mijn mooiste goal ooit

VOETBAL - Anco Jansen was afgelopen zondag de gevierde man bij FC Emmen. De captain schoot vlak voor het eindsignaal in het duel tegen ADO Den Haag de bal op prachtige wijze raak en zorgde daarmee voor de 3-2 zege. Toch was de treffer niet zijn mooiste ooit.

Bij winst delen we niet alleen een tik uit op de ranglijst, maar misschien ook wel een mentale tik. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen over het duel tegen concurrent Excelsior van zondag

De nieuwe uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

"Hij komt wel in de top-5", aldus Jansen. "En hij was natuurlijk extra mooi omdat het de winnende goal was, vlak voor tijd. Maar de mooiste maakte ik voor de Graafschap tegen Go Ahead Eagles. Die was vanuit een moeilijke hoek en ging diagonaal in de kruising."De blik van Jansen is vanzelfsprekend alweer gericht op het duel van aanstaande zondag bij Excelsior. De Drentse club kan een geweldige slag slaan als het gaat om de onderste drie plekken. De hekkensluiter, NAC, speelt bijvoorbeeld tegen Ajax en bij een zege van Emmen (en een nederlaag van NAC) groeit het gat naar de nummer laatst naar 11 punten. "Ik kijk toch meer naar de nummer 16. We willen tenslotte de nacompetitie ontlopen. We kunnen het gat naar Excelsior naar vijf punten brengen. Dat zal niet alleen een tik op de ranglijst betekenen, maar misschien ook wel een mentale tik.""Maar we hebben vaker op zo'n punt gestaan en toen verzuimden we om zo'n tik uit te delen. Voor ons is het zaak om dat nu wel te doen."