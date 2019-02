Deel dit artikel:













Hurry-Up door in beker na derbyzege Hurry-Up schakelt buurman E&O uit (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de kwartfinale van de beker bereikt. In een bomvolle hal in Zwartemeer werd buurman E&O in de achtste finale aan de kant gezet: 29-20.

Geschreven door Stijn Steenhuis

E&O liet Hurry-Up in de openingsfase schrikken. Met zijn tweede goal tekende Gijs Freriks voor de 1-4. In het vervolg verkleinde Ronald Suelmann van afstand eigenhandig het gat (4-4).



Bart Mik

In het tweede kwartier van de wedstrijd kwam goalie van Hurry-Up René de Knegt met stops op de proppen. E&O maakte fouten en aan de overkant zorgde Bart Mik namens de thuisploeg vanuit de rechterhoek voor de voorsprong.



Bij rust was het verschil reeds onoverbrugbaar voor de eredivisionist uit Emmen (19-11). In het tweede half uur zong Hurry-Up het bekertreffen uit. De derby werd opgeschrikt na een charge van Freriks op René Jaspers. De hoekspeler van de Zwartemeerders, die een verleden heeft bij E&O, kon zich niet beheersen en deelde een tik uit.



Blauwe kaart

Waar Freriks er met rood van het veld moest, kreeg Jaspers ook de blauwe kaart - voor onsportief gedrag - gepresenteerd. Zo staat hem een schorsing te wachten. Een rommelige slotfase volgde waarin de kwartfinaleplaats van Hurry-Up niet in gevaar kwam.



Zo voegt Hurry-Up zich bij E&O 2. De reserveploeg van de Emmenaren verraste woensdagavond eredivisionist Tachos (27-26).