Hurry-Up naar kwartfinale na derbyzege Hurry-Up schakelt buurman E&O uit (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de kwartfinale van de beker bereikt. In een bomvolle hal in Zwartemeer werd buurman E&O in de achtste finale aan de kant gezet: 29-20.

Geschreven door Stijn Steenhuis

E&O liet Hurry-Up in de openingsfase schrikken. Met zijn tweede goal tekende Gijs Freriks voor de 1-4. In het vervolg verkleinde Ronald Suelmann eigenhandig het gat (4-4).



Bart Mik

In het tweede kwartier van de wedstrijd kwam goalie van Hurry-Up René de Knegt met stops op de proppen. E&O maakte fouten en aan de overkant zorgde Bart Mik vanuit de rechterhoek voor de voorsprong.



Bij rust was het verschil onoverbrugbaar voor de eredivisionist uit Emmen (19-11). In het tweede half uur zong Hurry-Up het bekertreffen uit. De derby werd opgeschrikt na een charge van Freriks op René Jaspers. De hoekspeler van de Zwartemeerders, met een verleden bij E&O, kon zich niet beheersen en deelde een tik uit.



Blauwe kaart

Waar Freriks er met rood vanaf moest, kreeg Jaspers ook de blauwe kaart - voor onsportief gedrag - gepresenteerd. Een rommelige slotfase volgde waarin de kwartfinaleplaats van Hurry-Up niet in gevaar kwam.