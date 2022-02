Een automobilist is vanochtend vroeg zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de snelweg A37 bij Hollandscheveld. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder rond half zeven van de weg en kwam daarna tegen een boom tot stilstand.

Het slachtoffer zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Er kwamen ook meerdere ambulances naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Over het precieze letsel is niks bekend.