Omstanders voorkomen dat auto's uitbranden in Asser parkeergarage

In een parkeergarage aan de De Noorderpoort in de Asser wijk Kloosterveen ontdekten passanten gisteravond rond middernacht dat de spiegels van twee auto's in brand stonden. De auto's stonden naast elkaar geparkeerd, met zo'n vijftig meter ertussen. Doordat omstanders ingrepen, was het vuur snel geblust en gingen de auto's niet in vlammen op.