Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aa en Hunze zoekt 'vooruitstrevende burgemeester die zich in dorpen laat zien' Aa en Hunze zoekt naar een nieuwe burgemeester nadat Piet van Dijk er afgelopen december mee stopte (foto: RTV Drenthe)

De nieuwe burgemeester van de gemeente Aa en Hunze moet kunnen luisteren, toegankelijk en benaderbaar zijn, zich laten zien in de dorpen en vooruitstrevend zijn in zijn werk. Dat is een greep uit de profielschets die Aa en Hunze heeft gemaakt in de zoektocht naar een nieuwe burgervader of -moeder.





De gemeenteraad heeft de profielschets tijdens de raadsvergadering aangeboden aan Jetta Klijnsma, de Commissaris van de Koning. Zij verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature open te stellen. Vanaf dat moment begint de werving voor een nieuwe burgemeester. Het streven is dat de nieuwe burgemeester half september begint.



In december 2018 stopte In 2017 werd een enquête onder inwoners van de gemeente gehouden om te kijken wat voor burgemeester zij graag willen. Mede op basis van deze uitkomsten is een profielschets gemaakt. “Die uitkomsten zijn nog steeds actueel. De inbreng van de inwoners komt duidelijk terug in de profielschets van de burgemeester”, zegt Bertus Reinders, voorzitter van de vertrouwenscommissie, die eraan toevoegt dat de burgemeester "een doortastende bestuurder met gevoel voor humor moet zijn."De gemeenteraad heeft de profielschets tijdens de raadsvergadering aangeboden aan Jetta Klijnsma, de Commissaris van de Koning. Zij verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature open te stellen. Vanaf dat moment begint de werving voor een nieuwe burgemeester. Het streven is dat de nieuwe burgemeester half september begint.In december 2018 stopte Piet van Dijk als burgemeester in de gemeente. De 55-jarige Van Dijk werd in september 2017 burgemeester van Aa en Hunze. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Opsterland voor de lokale partij Opsterlands Belang.