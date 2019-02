Warenmarkt Assen valt definitief buiten plan voor Koopmansplein

De warenmarkt in Assen keert niet terug naar het Koopmansplein. Want een plek voor de markt wordt definitief niet meegenomen in de vier ontwerpen die voor het nieuwe stadshart worden gemaakt.

Dat is vanavond door de raad besloten. Een amendement van 50PLUS, om de markt niet uit te sluiten bij de schetsen voor het nieuwe Koopmansplein, werd volledig weggestemd.Zelfs door de VVD, die ook de warenmarkt dolgraag naar het plein terug wil, om reuring te krijgen daar, maar 50PLUS ging wat verder in zijn amendement dan alleen de markt. Te ver, in de ogen van de liberalen. Want dat zou extra geld kosten.50PLUS wilde namelijk de vier ontwerpbureaus die met het Koopmansplein aan de slag gaan, volgens een programma van eisen, ook nog een tweede ontwerp laten maken, maar dan zonder eisen vooraf. Zodat ze alle vrijheid zouden krijgen om er iets creatiefs van te maken."Laten we eens out of the box denken. Gewoon de ontwerpers zonder kaders vooraf hun eigen gang laten gaan", aldus Clemens Otto van 50PLUS. "Denk aan zoiets als de Plaza de Mayo, en laat ze desnoods het pand van de Hema eraf gooien, zodat we straks een mooie doorkijk hebben naar ons stadshart vanaf De Nieuwe Kolk."Maar het college en de rest van de Asser partijen ziet dat allemaal niet zitten. Zo is verhuizing van de markt, weer terug naar het plein, niet meer mogelijk. Door de grootte van de vrachtwagens en de kramen van de marktkooplieden past de markt er niet. En nog belangrijker, de marktkooplieden willen ook helemaal niet terug naar het plein.Op de afgelopen zaterdagmarkt liet een aantal boze marktkooplieden weten het onbegrijpelijk te vinden dat sommige politici over hun hoofden heen willen beslissen. "Ik heb hier niemand voor de kraam gehad van die partijen, met de vraag wat wij graag zouden willen. Wij staan hier goed. De zaterdagmarkt loopt hier prima aan de Brinkstraat en op de Brink, kijk eens hoe druk het hier is. De woensdagmarkt is minder goed bezet. Maar door kramen wat meer naar elkaar toe te schuiven, zou het al wat gezelliger worden. Maar hier doen we goede zaken, en geen denken aan dat we terug willen", zegt een aantal groente- en fruithandelaren.Ook wethouder Roald Leemrijse is er helder over. "Wil je daar op het Koopmansplein koste wat kost een markt, dan denk je al snel aan een lege kale vlakte, wil je ruimte hebben voor al die kramen. Dat is juist wat we niet willen, het moet er prettig zijn om te verblijven. Er moet gezelligheid zijn."Zorgen over het TT Festival, en of dat er nog wel past met een groot podium, waren er vooral bij Stadspartij PLOP. "Er wordt dan wel gesproken over het zogeheten sporthalprincipe, waarbij je zo'n plein voor zowel grote als kleine evenementen kunt blijven gebruiken, ook al komt er water en groen, en misschien speelplekken. Maar een mainstage, met duizenden mensen? Dat willen we daar toch wel graag hebben", stelt Henk Santing van PLOP.Volgens wethouder Leemrijse zal een plein met voor het muziekpodium 8.000 TT-festivalgangers in de toekomst niet meer passen, maar de vraag is volgens hem of dat zo erg is. "We zakken terug naar 7.000, maar dat is eerlijk gezegd ook beter te managen. En straks komt er vanaf het Koopmansplein ook weer een open verbinding naar de Oudestraat, door de passage van 't Forum weg te breken. Als je dan schuift met de mainstage, pak je er zo weer meters bij."Uitgangspunt is volgens Leemrijse dat het Koopmansplein geschikt blijft als evenementenplein, maar dat het 'een fijne plek is om te verblijven en leuk om elkaar te ontmoeten'. Drie miljoen is nu door de raad beschikbaar gesteld voor het nieuwe Koopmansplein. Vier ontwerpbureaus, die ervaring hebben met pleinen, gaan in maart aan de slag, eind juni kan heel Assen kiezen uit de vier ontwerpen.Uitvoering zal mogelijk pas begin volgend jaar starten, omdat ondernemers in de binnenstad hebben aangegeven dat ze niet graag willen dat in de drukste koopmaand de boel op de kop staat. Ook wil Assen graag weer een ijsbaan in de decembermaand.