Dick Lukkien: Nu nog constanter worden

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien werkt met een vrij complete groep toe naar het duel van zondag tegen Excelsior. Gersom Klok, Wouter Marinus, Tim Siekman en Nick Kuipers zijn licht geblesseerd, maar kunnen over niet al te lange tijd weer volledig aansluiten. Bovendien is het vertrouwen groot na de zege van zondag op ADO Den Haag.

FC Emmen heeft sowieso een goed gevoel in 2019, want in de vier duels pakte de Drentse club 7 punten. Met dat aantal hebben ze bijvoorbeeld maar één punt minder gepakt dan PSV en één meer dan Ajax. "We hebben een geweldige start gehad en dat tegen prima ploegen. Daar mogen we heel tevreden mee zijn."Maar Emmen wil meer en gezien het programma (Ajax - NAC en Exelsior - FC Emmen) kan de Drentse club bij een zege zomaar 11 punten losstaan van de nummer 18 in de eredivisie. "Je moet niet te snel concluderen, iets met die beer en de huid.. maar het is wel duidelijk dat we ons richting directe degradatie een ontzettend goede dienst kunnen bewijzen."Daarvoor moet FC Emmen een goed resultaat halen (liefst winnen natuurlijk) in Rotterdam. "En dat is zeker niet gemakkelijk. Zij hebben een lastig te bespelen ploeg. Ze wonnen niet voor niets van Feyenoord en ook afgelopen weekend waren ze eigenlijk beter dan Fortuna, maar verliezen ze. Vooral aanvallend heeft Excelsior veel kwaliteit, waarbij we vooral alert moeten zijn op hun nummer 9 en 10."Als Emmen in wint van Excelsior betekent dat de Drentse club voor het eerst dit seizoen twee zeges op rij boekt. "Dat dat nog niet gelukt is zegt veel over de wisselvalligheid. Daar moeten we ook beter in worden. Ook afgelopen zondag was het in de tweede helft lange tijd niet goed. Daar moeten we scherp op zijn."Naar verwachting zal Lukkien niet tornen aan zijn basisopstelling. "Maar daar ga ik nu nog niets over zeggen", aldus de oefenmeester.