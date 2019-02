Raad Midden-Drenthe: 60 kilometer op Norgervaart

Geen 80, maar maximaal 60 kilometer per uur op de Norgervaart, de weg tussen Assen en Huis ter Heide. Dat wil de raad van Midden-Drenthe

Het gebied langs de Norgervaart moet veiliger worden volgens de gemeenten Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en de provincie Drenthe. De weg loopt door deze drie gemeenten en wordt met de jaren drukker. Daarom werken deze partijen al geruime tijd aan een verbeterplan. De gemeenteraad van Midden-Drenthe wil graag nog iets veranderen aan het plan.De afgelopen jaren gebeurden verschillende verkeersongelukken op de N373. Veel auto's rijden er te snel en dat is gevaarlijk voor overstekende fietsers. Meerdere auto's reden er al de vaart in en er werd ook een aantal fietsers aangereden. Mede naar aanleiding van deze ongevallen is het verbeterplan vanuit de provincie in het leven geroepen. Zo wordt de weg voor landbouwvoertuigen verbreed, komen er losliggende fietsbruggen, komt er een nieuwe ontsluitingsweg voor de Asser wijk Kloosterveen en op vier plekken worden rijbanen gescheiden voor het autoverkeer met oversteekpunten voor fietsers. Maar in de stukken tussen de oversteekpunten voor fietsers mag volgens het plan nog steeds 80 kilometer per uur worden gereden.Dat is te hard vinden het CDA, Gemeentebelangen, Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork, GroenLinks en de ChristenUnie in Midden-Drenthe. “Het is schijnveiligheid,” zegt fractievoorzitter Marinus Louissen van collegepartij het CDA. “De meeste automobilisten passen pas na het bord '60' hun snelheid aan en de snelheid van auto's in combinatie met fietsers en het landbouwverkeer, maakt de situatie nog steeds gevaarlijk.”Hij wijst ook op de verwarring die straks ontstaat: “Als je vanaf de Norgerbrug komt zou je eerst ongeveer zevenhonderd meter 80 kilometer per uur mogen rijden, daarna driehonderd meter 60 kilometer per uur, dan weer zevenhonderd meter 80 kilometer per uur, dan weer twee-driehonderd meter 60 kilometer, kortom, heel onlogisch.”Omwonenden gaven al eerder aan ook liever de snelheid naar beneden te zien gaan. Ondernemer Jan Hendrik Koning rijdt er iedere dag met landbouwvoertuigen: “Ik denk dat het behouden van de 80-kilometerzone met de aanpassingen meer onduidelijkheid geeft dan dat het iets oplevert. Als je de hele weg naar Roden volgt, dan zit er ook nog een stuk van 30-kilometer in. Dus dan is 60-kilometer per uur geen probleem.”De gemeente Midden-Drenthe heeft gisteravond gestemd over de snelheid en wil dat de provincie van de N373 in zijn geheel een 60-kilometerzone maakt. Maar het aangenomen voorstel is daarmee nog niet uitvoerbaar. De provincie en de andere twee gemeenten moeten ook nog akkoord gaan. De gemeente Assen heeft al laten weten bij 80-kilometer te willen blijven.Louissen maakt zich er nog niet druk om: “Ze kunnen er niet omheen, het gaat vast genoemd worden in de vergadering van Provinciale Staten. Onze CDA-vrienden daar worden ook bij ons standpunt betrokken. Het is altijd afwachten, maar ik heb goede hoop.”