Assenaar krijgt z'n zin: debat over vlag in raadszaal

Assenaar Lucas Ocken heeft zijn eerste winstpunt gescoord. De gemeenteraad van Assen gaat alsnog in debat over wel of geen Nederlandse vlag in de Asser raadszaal.

Over een maand staat de vlag op de raadsagenda en wordt erover gestemd."Gewoon eentje van katoen is goed genoeg, met een keurig steeltje. Niet zo'n duur zijden geval van 12.000 euro, zoals ze in de Tweede Kamer hebben gedaan. Dat is wel heel extreem", lacht Ocken.Ocken kreeg het tot zijn teleurstelling eerst niet voor elkaar dat de raad over de vlag wilde praten. Zijn schriftelijke pleidooi, om de driekleur als symbool van de nationale eenheid in de raadszaal op te hangen, leek aanvankelijk een stille dood te sterven.In het presidium, ook wel het fractievoorzittersoverleg, bleken slechts drie van de negen fractievoorzitters vóór het neerzetten van een vlag. Ockens brief kwam dus niet als punt op de raadsagenda.De Assenaar gaf niet op en zette zijn strijd voort. Gisteravond sprak hij in tijdens de gemeenteraad. Hij wil dat iedereen die de Asser raadszaal betreedt, ook meteen de driekleur ziet en niet alleen het portret van het staatshoofd aan de muur. "We moeten eens wat trotser zijn op onze nationale vlag. Er zijn al heel wat mensen voor gesneuveld."Ook vindt hij de aanwezigheid van de vlag leerzaam voor nieuwe Nederlanders, die net ingeburgerd zijn en hun Nederlanderschap ontvangen tijdens een ceremonie in de raadszaal. "Die leren meteen hoe de vlag van hun nieuwe thuisland eruit ziet."Uiteindelijk haalde Ocken gisteravond zijn gelijk. ChristenUnie-voorman Bert Wienen moest direct toegeven, ook namens alle andere fracties, dat de gang van zaken rond het vlagverzoek niet helemaal netjes was afgehandeld."We hebben dat toen niet goed gedaan in het presidium. Hier moet in de raad in de openbaarheid over gesproken worden, of je nu voor of tegen bent. Vandaar dat ik de zorg op me heb genomen dat het op 14 maart op de raadsagenda komt. Dan gaan we zien wat het wordt", aldus Wienen, die zelf met de ChristenUnie voorstander is van de vlag. Ook VVD en CDA zijn voor.Ocken hoopt erop dat het over een maand echt goedkomt met zijn driekleur in de Asser raadszaal. PvdA en 50PLUS zijn weliswaar 'geen groot voorstander', maar lijken niet tegen te stemmen. Mocht dat zo zijn, dan zit Ocken met 19 van de 33 stemmen goed.Of hij de driekleur op 14 maart alvast meeneemt? "Neen, zeker niet! Maar goede hoop heb ik wel."