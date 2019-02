Deel dit artikel:













Jaspers na blauwe kaart: 'Er knakte iets' René Jaspers moet vanaf de kant toekijken (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De bekerderby tussen Hurry-Up en E&O werd opgeschrikt door een opstootje tussen René Jaspers en Gijs Freriks. Naast rood kreeg Jaspers ook de blauwe kaart gepresenteerd, waardoor zijn actie mogelijk gevolgen gaat krijgen. Een verhaal met veel pijn.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Ondanks dat René Jaspers in de lente van 2018 zijn woord had gegeven aan E&O om een jaar te blijven, besloot de talentvolle hoekspeler de stoute schoenen aan te trekken en te verkassen naar rivaal Hurry-Up dat uitkomt in de BENE-League. Met gemor verliet Jaspers E&O.



Overkoken

Donderdag in de achtste finale van de beker stond hij voor het eerst tegenover de eredivisionist uit Emmen. In de tweede helft werd Jaspers in de break-out geduwd door Gijs Freriks, waarna hij zich niet kon inhouden. "Het was een keerpunt waar ik overkookte. Dat moet ik niet doen, maar er speelt veel meer dan een wedstrijdje tegen E&O", vertelt Jaspers na de tijd.



De technisch begaafde flankspeler baalt. Hij was erop gebrand om tegen de Emmenaren zijn kunsten te vertonen, maar moest na een tik vroegtijdig van het veld. "Ik heb heel de wedstrijd klappen in mijn maag en gezicht gekregen. Dat zagen de scheidsrechters niet", gaat Jaspers verder. "Er knakte iets en toen gebeurde het."



Nationale competitie

"Je wordt tijdens zo'n wedstrijd weer met de zooi erom heen geconfronteerd", besluit de speler van Hurry-Up. "We moeten verder, want we moeten overmorgen weer spelen. Ik weet niet hoe snel dat gaat met die kaart." In de BENE-League gaat Hurry-Up zaterdagavond op bezoek bij koploper Achilles Bocholt uit België.



Het is nog onduidelijk of Jaspers geschorst gaat worden. Wanneer dat het geval is zal hij hoogstwaarschijnlijk in de beker en de nationale competitie vanaf de kant moeten toekijken.