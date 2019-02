Verdachte aangehouden voor woningoverval Hollandscheveld

Politie houdt verdachte aan voor overval in Hollandscheveld (foto: Archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf

De politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden voor de overval op een woning aan de Langedijk in Hollandscheveld in 2015.

