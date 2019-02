Drents bedrijf doet aangifte tegen windmolenactivisten

Aannemingsbedrijf Hoornstra uit Nieuw-Buinen heeft aangifte gedaan tegen een groep windmolenactivisten die vanochtend mogelijk asbest dumpten op het stationsplein in Delfzijl.

Op het plein is een pamflet opgehangen waarop het Drentse bedrijf wordt beschuldigd van het bouwen van een 'wind-concentratiekamp'. Ook staat erop dat het terrein bij het station is vervuild met asbest.Directeur Ben Timmermans van Hoornstra snapt niet waarom zijn bedrijf op deze manier beschuldigd wordt. "Het is heel vervelend dat mensen zo ver gaan. We zijn niet eens een partij in deze zaak en doen gewoon ons werk", zegt Timmermans. Hoornstra heeft aangifte gedaan van laster en het verstoren van werkzaamheden. De aannemer is in Delfzijl bezig met het herinrichten van het stationsgebied.Timmermans laat weten dat zijn bedrijf kranen levert aan aannemer KWS. Dat bedrijf is betrokken bij de bouw van windparken in de Veenkoloniën en onderdeel van het grotere concern VolkerWind.Timmermans: "We zijn ook nog nooit eerder bedreigd, dit is voor het eerst. Ik hoop dat de politie deze mensen snel een halt toeroept."De anonieme activisten beschuldigen op het pamflet nog eens tien bedrijven, meldt RTV Noord, waarvan er een aantal uit Drenthe komt of vestigingen in onze provincie heeft.