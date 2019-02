Deel dit artikel:













Geen treinen dit weekend tussen Assen en Hoogeveen door nieuw tunneldek Dit weekend rijden er geen treinen (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Assen krijgt een tunneldek en door deze werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Assen en Hoogeveen. Reizigers kunnen met de bus.

Vrijdag en zaterdag zijn er voorbereidingen om het tunneldek in te rijden. Vannacht beginnen de werkzaamheden al, dan worden het spoordek en de sporen bij De Maten weggehaald.



De Maten is de nieuwe verbinding onder het spoor tussen Assen-Oost en Europaweg-Zuid. Hierdoor moet de weg tussen het oosten en het zuiden van Assen makkelijker worden.



Tweede treinvrije weekend

Eerder lag het treinverkeer ook al stil. Dit is het tweede treinvrije weekend door de werkzaamheden. Begin december 2018 was er ook al geen treinverkeer omdat er heiwerkzaamheden voor dit project plaatsvonden. Nu volgt het inrijden van de tunneldek.



Concept

Aan de zijkanten van de nieuwe tunnel komt een grashelling. Eind 2019 verwacht ProRail en Gemeente Assen de tunnel klaar te hebben.



Vanwege de werkzaamheden rijden er op maandag 18 en dinsdag 19 februari geen treinen tussen Groningen en Assen. De NS zet bussen in.