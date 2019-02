Bedrijven 'asbestpamflet' begrijpen niets van dreigementen

Bedrijven die vermeld werden op het pamflet dat vandaag werd aangetroffen bij de mogelijke asbestdumping in Delfzijl, begrijpen niet waarom windactivisten hun naam noemen.

Anti-windparkactivisten legden vanochtend mogelijk asbest neer op het stationsplein in de Groningse stad. Daarbij hing ook een pamflet met namen van bedrijven, waarop gedreigd wordt asbest neer te leggen bij iedereen die zaken doet met de ondernemingen op de lijst.Directeur Chris Kremer van Kremer Zand & Grind uit Emmen reageert verbaasd als hij het nieuws hoort. "Natuurlijk ken ik de berichten en commotie, maar wij hebben nog nooit ook maar een kuub zand aan een windmolenpark geleverd. Ik ga me wel even verdiepen in wat we ermee gaan doen, want dit is gewoon smaad en laster". zegt Kremer.De verbijstering is ook hoorbaar in de stem van Jan van Multenburg, directeur van Verno Materieelverhuur. Dat bedrijf heeft meerdere vestigingen in het Noorden. Van Multenburg: "Ik snap er helemaal niets van dat wij op die lijst staan. Dit gaan we intern bespreken voordat we eventueel verdere stappen nemen."Aannemer Hoornstra uit Nieuw-Buinen liet al eerder aan RTV Drenthe weten aangifte te hebben gedaan van laster en werkonderbreking. "Ik hoop dat de politie deze mensen snel een halt toeroept", aldus directeur Ben Timmermans.