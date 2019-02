Deel dit artikel:













Topdrukte bij isolatiebedrijven door hogere energierekening Isolatiebedrijven hebben meer dan genoeg werk (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Isolatiebedrijven in Drenthe hebben te maken met topdrukte. Steeds meer mensen willen hun huis beter isoleren om zo hoge stookkosten tegen te gaan.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen



“We hebben het ontzettend druk”, laat Stefan Jansen, eigenaar van Isocoat Installatie in Wapserveen, weten. Reden daarvoor is volgens Jansen dat er overal veel aandacht voor duurzaam leven is. “Je draagt je steentje bij aan het milieu én het is een stukje kostenbesparing en comfort.”



Kosten besparen

Dat beaamt Carla Bakker, die vandaag haar spouwmuren laat isoleren door het bedrijf van Jansen. “Voordat de winter begon, zaten mijn man en ik op de bank en merkten we dat de warmte het huis uit trok. Dat was het moment waarop wij bedachten om de muren beter te laten isoleren.”



Naast dat de warmte voortaan niet meer het huis uit kruipt, heeft Bakker de muren beter laten isoleren om in het vervolg goedkoper uit te zijn. “Die stookkosten nu, die liegen er niet om!” Hoeveel Bakker daadwerkelijk zal besparen, moet nog blijken. Ze is in elk geval blij dat ze er volgend jaar lekker warm bij zit.



Voor de winter

Eigenlijk wilde Bakker het huis nog voor de winter laten isoleren, maar dat lukte niet. Jansen: “Een heleboel mensen gaan er pas mee bezig als het koud wordt. We hebben nu ook net een periode gehad dat het wat kouder was en dan kun je niet altijd werken. Dan schuift het werk op”, legt de eigenaar van het isolatiebedrijf uit. “Daarbij komt dat het aankoopproces wel even duurt en we kunnen niet alles direct uitvoeren.”



Hoeveel je daadwerkelijk zal besparen met de isolatiemaatregel, verschilt volgens Jansen per geval. “Het is afhankelijk van verschillende factoren, maar met een spouwmuurisolatie bespaar je zo’n acht tot tien kuub gas op jaarbasis. Dat is zo’n vijf, zes euro per meter die je isoleert.”