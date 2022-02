Kwart Drentse leraren zit thuis met corona

Bijna een kwart van de leerkrachten in Drenthe zit op dit moment thuis met corona. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het gaat om 24 procent van de Drentse leraren, daarmee zit onze provincie één procent boven het landelijk gemiddelde.

Uit de peiling, gehouden onder duizend schooldirecteuren van basis- en middelbare scholen in heel Nederland, blijkt ook dat het regelen van vervanging in Drenthe een groot probleem is.

De Drentse directeuren die meewerkten aan de peiling gaven aan dat hun scholen helemaal geen vervangende leerkrachten meer kunnen vinden. Landelijk gezien kan 90 procent geen vervanging meer vinden. Gevolg daarvan is dat veel klassen naar huis worden gestuurd. Dat gebeurde de afgelopen weken op 61 procent van de Drentse scholen.

Ruim een kwart van de scholieren in onze provincie zit op dit moment met corona thuis: 26 procent. Dat is gelijk aan het landelijke percentage.

'Op alle vlakken een tekort'

"Het vervanging vinden voor leerkrachten is overval een probleem, maar in Drenthe is dit wel extra groot", zegt Rob van Ooijen van de AVS. "Het aantal leraren dat momenteel afwezig is, komt bovenop het reguliere personeelstekort, dat al vrij groot is, en bovenop het personeel dat nodig is voor het Nationaal Programma Onderwijs na corona om de achterstanden die in coronatijd zijn opgelopen weer in te halen. En op alle vlakken is nu een tekort en dus vervanging nodig en op dit moment kunnen nagenoeg alle scholen geen vervangers vinden."

Op het moment dat een schooldirecteur een klas naar huis stuurt, heeft hij al heel veel opties langsgelopen, zegt Van Ooijen. "Als een leraar zich afmeldt, gaat hij eerst kijken of hij het met zijn eigen team kan oplossen. Dan kijkt hij of het kan worden opgelost met een onderwijsassistent of een klassenassistent, gaat hij zelf voor de klas staan of schakelt een uitzendbureau in. Zo worden allerlei stappen doorlopen. Een directeur gaat ook zoeken in de vervangingspoule binnen de onderwijsorganisatie, maar als die er ook niet is, dan kun je niet anders dan een klas naar huis sturen."

Verruiming quarantaineregels nog geen oplossing

De verzuimcijfers zijn hoger dan de vorige keer dat de AVS hier onderzoek naar deed, dat was op 20 januari. Corona was ook toen de grote boosdoener. In de tussentijd zijn de quarantaineregels voor scholen versoepeld, maar daarmee zijn de problemen dus nog niet verholpen.

"Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs op dit moment de focus", zegt AVS-voorzitter Ingrid Doornbos. "Scholen komen daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen."

Vertraging met achterstanden inhalen

Het Nationaal Programma Onderwijs, waarin miljarden zijn uitgetrokken om de achterstanden die door de pandemie zijn ontstaan in te halen, loopt daardoor niet goed op de meeste scholen. 29 procent van de scholen in Nederland zegt dat het lukt om hier invulling aan te geven. Bijna alle schoolleiders (96 procent) willen het liefst dat het programma wordt verruimd. Ze vragen om meer tijd dan de twee jaar die het kabinet voor het programma heeft uitgetrokken.