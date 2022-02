Overlast na regenval, waterschappen nemen maatregelen

Door de regen van de afgelopen nacht is in Drenthe veel wateroverlast ontstaan. Op meerdere plekken lopen beken buiten hun oevers. In Emmen moest op de afrit van de N391 een plas worden weggepompt.

"De waterstanden in ons beheergebied zijn hoog", bevestigt Géanne Kremer van waterschap Noorderzijlvest. Dat waterschap heeft de keerkleppen in het Paterswoldsemeer gesloten zodat de waterstanden daar niet te hoog worden.

Noorderzijlvest is ook gewaarschuwd door andere waterschappen voor het water dat nog haar kant opstroomt. "Er is veel water gevallen in korte tijd. Zij zeggen dan: 'Let op, er komt veel water jullie kant op'. Want een deel van het water in het Drentse grondgebied stroomt uiteindelijk naar ons toe."

Vechtstromen

Ook waterschap Vechtstromen heeft actie ondernomen. Zo zijn medewerkers al de hele nacht bezig met controles op verstoppingen. Daarnaast is de Overijsselse Stuw geopend, dat gebeurt ongeveer eens per jaar.

Gebiedsbeheerder Gert Meijering had al voorzorgsmaatregelen getroffen voor de regen van afgelopen weekend. "Voor zondag was de weersvoorspelling slecht. In de winter zijn die voorspellingen vaak wel nauwkeurig."

Hunze en Aa's

In het gebied van Hunze en Aa's staat het water 50 centimeter hoger dan normaal. Dat komt vooral omdat het water niet afgevoerd kan worden naar zee, omdat ook daar het water hoog staat.

Volgens woordvoerder Jeanette Bolhuis lopen beken over en is dat een goed teken. "Dat de Drentsche Aa zo nat is betekent dat hij doet wat-ie moet doen. Het vertraagt de afvoer en is zo een soort buffer."

Gravende bevers

Ook controleert Hunze en Aa's twee keer per dag de stabiliteit van de dijk langs de Hunze, omdat daar regelmatig bevers graven.