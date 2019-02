Belangenvereniging omwonenden windturbines: Deze actie kan echt niet

De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft geen goed woord over voor het mogelijk dumpen van asbest op het stationsplein in Delfzijl door windmolenactivisten.

Op het plein was ook een pamflet opgehangen waarop een Drents bedrijf wordt beschuldigd van het bouwen van een 'wind-concentratiekamp'."Dit keuren we af, dit moeten ze niet doen", zegt directeur Rob Rietveld van NLVOW. Volgens de Anneveenschekanaler is de actie alleen maar schadelijk. "En dat zouden die actievoerders moeten beseffen.""Mensen die ook tegen windmolens zijn, maar wel op een nette manier actievoeren, worden door dit soort acties ook in een negatieve hoek geplaatst. Die krijgen ook een label opgeplakt."Hoewel Rietveld snapt dat mensen boos zijn, hoopt hij dat iedereen zich aan de democratie houdt. "Bij het besluitvormingsproces over de windmolens in de Veenkoloniën is niet goed met de bewoners omgegaan en mensen zijn daardoor geradicaliseerd. Dat is te begrijpen, maar dit is echt een brug te ver", aldus Rietveld."We leven in een democratisch land en wij gaan uit van het democratisch besluitvormingsproces, hoe moeilijk dat soms ook is."