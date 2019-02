'Het geweer voelde koud aan tegen mijn wang'

Het is Rianne Schepers uit Witteveen niet in de koude kleren gaan zitten. De 58-jarige bakkersvrouw werd woensdagavond thuis overvallen.

Voor de tweede keer in amper een maand tijd drong iemand het huis van de familie binnen om twee geldkistjes van de bakkerij te stelen. Eind januari gebeurde dat ook al. De indringer was toen ongewapend, werd overlopen en kon na een korte worsteling met onder andere de man van Rianne ontkomen. D'r stond iemand binnen met een geweer. Ik schrok me dood", legt Rianne Schepers uit. De vrouw zit in een elektrische rolstoel en was alleen thuis. "De man zei ik wil geld, geld, geld. Ik zei sorry, maar dat heb ik niet." Uiteindelijk leidt het slachtoffer de man naar een rood en een blauw geldkistje, met daarin alles bij elkaar niet meer dan 50 euro. "Het geweer voelde koud tegen mijn wang, heel echt."De familie Scheper is bekend van de bakkerijen in Beilen en Westerbork. Het vermoeden bestaat dat de overvaller daarom dacht dat er iets te halen was. "99 procent van de betalingen wordt tegenwoordig gepind en bovendien zijn wij helemaal nier rijk", zegt Rianne."Het doet me meer dan ik dacht", zegt Schepers amper twee dagen na de overval. "Hij heeft me een deel van mijn vrijheid afgenomen." De bakkersvrouw durft niet meer over het Westerborkerveld naar Westerbork te rijden, omdat die route voor haar nu te onveilig voelt.De politie onderzoekt of de twee zaken verband met elkaar houden. Vooralsnog is er geen spoor van de dader, een blanke man van ongeveer 40 jaar met een normaal postuur. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en sprak accentloos Nederlands. Hij droeg een zwarte broek, een zwarte leren jas, een muts en een bril met een opvallend dik zwart montuur.