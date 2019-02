Drenthe bungelt onderaan lijst met vrouwelijke kandidaten statenverkiezing

102 vrouwen staan er dit jaar op de Drentse kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezing, dit is 28,8 procent. Hiermee bungelt Drenthe op de een na laatste plek in vergelijking met andere provincies. Alleen Overijssel heeft minder vrouwen op de kieslijsten.

Zo zijn de eerste zeven van de tien kandidaten op de lijst van D66 vrouw, daarnaast hebben de Partij voor de Dieren, DENK en de SP een vrouwelijke lijsttrekker. De SGP heeft geen enkele vrouw op de kieslijst. In Drenthe doen er zestien partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. In Drenthe zijn er 41 zetels te verdelen. De grootste partij in Drenthe werd vier jaar geleden nipt de VVD.