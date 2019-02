Deel dit artikel:













Ondernemen in Drenthe: 'Ik heb eigenlijk niet het gevoel dat ik aan het werk ben' Frans van den Brink achter zijn draaischijf (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Vlakbij de Brink in Dwingeloo zit een klein kunstzinnig winkeltje vol met keramiek en schilderijen. "Ik ben Frans van den Brink, mijn vrouw heet Margriet Steenbergen en samen hebben wij onder de Siepeltorenkerk in Dwingeloo pottenbakkerij en atelier de Brinksteen", stelt de eigenaar zich voor.

Geschreven door Robbert Oosting

"Margriet maakt haar schilderijen en ik maak er al meer dan dertig jaar mijn keramiek", legt Van den Brink uit. Het duo komt oorspronkelijk uit Limburg, maar woont al jaren met veel plezier in Drenthe. De gemoedelijkheid van de Drentse dorpen spreekt ze aan. In het winkeltje verkoopt Frans zijn zelfgemaakte aardewerk en Margriet haar schilderijen.



Water, aarde en vuur

Pottenbakken is een spel met de elementen, volgens Van den Brink. "De verbondenheid die ik voel met de aarde en met de natuur en het water, het contact daarmee, vind je terug in mijn werk. Dat is waar ik zo'n goed gevoel van krijg. Ik heb eigenlijk niet het gevoel dat ik aan het werk ben." Het keramiek heeft veel kleuren uit de natuur.



Van den Brink is ooit begonnen als bankwerker in de metaalindustrie, maar de hang naar het kunstzinnige was groter. Ook vond hij lesgeven mooi werk. Die twee dingen heeft hij nu gecombineerd en zodoende geeft hij naast pottenbakken ook workshops in het ambacht.



Tot het eind

Aan stoppen denk Van den Brink beslist niet. "Ik blijf nog wel even bezig", glimlacht hij. "Zolang mijn lichaam het toelaat, blijf ik in ieder geval bezig met vormgeving, met klei en met ontwikkeling."