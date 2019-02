Deel dit artikel:













Windmolenactivisten legden inderdaad asbest neer in Delfzijl De activisten willen niet dat er windmolens in hun omgeving komen (Foto: RTV Drenthe)

Het materiaal dat vanochtend bij het station in Delfzijl is aangetroffen, is inderdaad asbest. Dat meldt de gemeente Delfzijl.





'Niets mee te maken'

Volgens directeur Ben Timmermans heeft zijn onderneming niets te maken met de bouw van de windparken. Hij verhuurt alleen materieel aan de bedrijven die daar wel bij zijn betrokken.



Timmermans doet aangifte bij de politie. De gemeente laat weten dat het asbest tegen het einde van de dag is opgeruimd.



