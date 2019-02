Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Dit weekend kun je meedoen met de laarzenexcursie door het Kloosterveld (foto: Free nature Images/Hans Dekker)

Na tijden van kou laat de zon zich dit weekend volop zien. Een ideale kans om lekker de deur uit te gaan en mee te doen aan de buitenactiviteiten in onze provincie. En ook als je liever binnen bent is er genoeg aanbod. We hebben een paar opties voor je op een rijtje gezet.

Caberestafette

Zin om je zaterdagavond flink op de dijen te kletsen? Aanstormende cabarettalenten nemen het zaterdag in De Nieuwe Kolk in Assen tegen elkaar op. Dit biedt dus een mooie kans om jong en vooral grappig talent te ontdekken. Het evenement start om 20.00 uur.



Laarzenexcursie Kloosterveld

Trek de laarzen aan en loop met de zon in je gezicht door het Kloosterveld. Tijdens de laarzenexcursie laat de gids zien hoe dit gebied zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Neem naast laarzen ook een verrekijker mee, zodat je volop kunt genieten van al het moois dat er om je heen is. De excursie start om 14.00 uur bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld en is rond 16.00 uur klaar.



Bos- en houtdag

Hou je van hout? Dan valt het zeker aan te raden om langs te komen bij Buitencentrum Boomkroonpad bij Drouwen. Hier wordt de bos- en houtdag gehouden. Tijdens deze gezellige dag zijn er verschillende activiteiten op het gebied van hout. Denk hierbij aan carving, hout slepen met paarden en ook de houtoogstmachines staan klaar. Je kunt zaterdag gratis langskomen tussen 10.00 en 16.00 uur.



Single Party Meppel

Valentijnsdag mag dan wel geweest zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen mogelijkheid meer is om een leuk persoon te ontmoeten. Singles van 35 jaar of ouder uit Drenthe, Friesland en Overijssel kunnen zich zaterdag aanmelden voor Single Party Meppel. Vraag een andere singel om te dansen op de muziek van de jaren '70 tot nu, of ga gewoon even lekker kletsen. De avond is van 21.00 tot 01.00 uur. Opgeven kan via singleparty-grolloo.nl.



Anneke van Giersbergen

25 jaar geleden stond ze voor het eerst op het podium als zangeres van The Gathering. Sinds die tijd heeft Anneke van Giersbergen flink aan de weg getimmerd als muzikant. Inmiddels heeft ze in meer dan 40 verschillende landen opgetreden met haar gitaarspel en heldere stemgeluid. Zondag treedt ze om 14.30 uur op in theater De Tamboer. Kosten: 19.50 euro.



Wandeling Dwingelderveld

Profiteer maximaal van het prachtige weer en ga de bossen in. Een boswachter van Natuurmonumenten loopt mee en vertelt je alles over de dieren en planten die het gebied rijk is. Na afloop staat er wat te drinken klaar. Heb je een verrekijker? Neem die dan zeker mee. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl. De wandeling start om 14.30 en duurt zo'n anderhalf uur.