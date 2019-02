Deel dit artikel:













Lievelingshelikopter van prinses Beatrix werd gebouwd in Hoogeveen De eerste helikopters die in Hoogeveen aankwamen voor groot onderhoud, waren van het type Alouette 2 (foto: Gerrit Boxem) De productielijn van de Alouette helikopters rond 1968 (foto: Gerrit Boxem)

In de winter van 1962 verrijst op het Hoogeveense industrieterrein een imposante fabriekshal. N.V. Lichtwerk is de naam, opgericht door ingenieur A.J. de Vries.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem kan zich de fabriek nog goed herinneren, ook als jongen is hij al gek van alles wat vliegt. "Ik stond regelmatig aan het hek. Het terrein mocht ik met mijn camera niet op. Militair geheim, zeiden ze."



Afgedankte straaljagers

Voordat de fabriekshal in 1963 in gebruik wordt genomen, is de N.V. Lichtwerk ook al actief in Hoogeveen. In een tot fabrieksruimte omgebouwde boerderij sloopt Lichtwerk tientallen door de Luchtmacht afgedankte Hunter-straaljagers. De toestellen, die per oplegger in Hoogeveen arriveren, worden door de werknemers van Lichtwerk ontdaan van nog bruikbare onderdelen.



Boxem vertelt dat er op deze manier veel ervaring wordt opgedaan in het omgaan met luchtvaart-materialen. "Die ervaring zou later nog goed van pas komen. Een tweede Luchtmacht-opdracht die het bedrijf binnenhaalt is het reviseren van de Piper Cub verkenningsvliegtuigjes. Ook dit brachten ze er goed vanaf, met als gevolg dat Lichtwerk nog meer defensie-opdrachten kreeg."



Liefhebbers

Alouette helikopters en N.V. Lichtwerk waren in de jaren 60 twee handen op één buik. Het begon al in 1963 met het onderhoud en modificeren van de Alouette-reddingshelikopters van de Koninklijke Luchtmacht. De van opvallend fel-oranje vlakken voorziene helikopters stonden voor en na hun testvluchten vaak op het heliplatform of grasveld voor de Lichtwerkhal.



Likkebaardend mijmert Boxem: "Soms wel twee of drie tegelijk en dat was voor luchtvaartliefhebbers in Hoogeveen en omgeving natuurlijk smullen geblazen. Ikzelf heb daar ook talloze keren gestaan om de helikopters van dichtbij in actie te kunnen zien. Als er weer eens zo’n reddings-Alouette na een onderhoudsbeurt een testvlucht maakte, racete ik na schooltijd op mijn fiets naar het vliegveld om de heli’s te fotograferen met het fototoestel dat ik van mijn vader mocht lenen."



Enorme order

Dan mag Lichtwerk nog belangrijker werk gaan doen: het in elkaar zetten van 27 Alouette helikopters ten behoeve van de Koninklijke Landmacht. Het nieuws dat het bedrijf deze enorme order in de wacht heeft gesleept komt in februari 1967 als een complete verrassing.



Iedereen was er vanuit gegaan dat de tweede order van de Koninklijke Luchtmacht voor de Alouette helikopters, net als de eerste, ook door het Franse moederbedrijf Sud Aviation in Marseille zou worden uitgevoerd. Maar de Koninklijke Luchtmacht heeft inmiddels zoveel vertrouwen in Lichtwerk, dat ze de opdracht met een gerust hart aan Hoogeveen geven.



Hare Majesteit was gecharmeerd

Volgens Gerrit Boxem was deze order bijzonder. "Nog nooit eerder had, op Fokker na, een Nederlands bedrijf een dergelijke grote order op luchtvaartgebied weten te veroveren. Het was te danken aan de enorme ondernemingslust van de toenmalige directie dat deze order in Hoogeveen terecht kwam."



Bijna twee jaar lang werden de helikopters in Hoogeveen in elkaar gezet. "Van oktober 1967 tot juli 1969 maakten de door Lichtwerk geassembleerde Alouettes vrijwel dagelijks testvluchten in het luchtruim rond Hoogeveen. Het huilende geluid van hun straalmotoren zit in het collectieve geheugen van de Hoogeveners uit die tijd."



Meevliegen in een Alouette moet een heel bijzondere ervaring zijn geweest, door het vele glas dat erin verwerkt was. De inzittenden hadden daardoor een riant uitzicht.



"Het was alsof je in een reusachtige zeepbel rondzweefde," vertelt Boxem. "Het was dan ook niet voor niets dat de vijf laatste Alouettes op verzoek van toenmalig koningin Beatrix jaren langer in dienst zijn gebleven dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hare Majesteit was gecharmeerd van het fantastische uitzicht dat de Alouette haar bood."



Spectaculair

Als tiener leek het Gerrit Boxem fantastisch om eens een keertje mee te mogen vliegen met zo’n Alouette, maar de werknemers van Lichtwerk vertelden hem dat hij dat wel kon vergeten. Later is die wensdroom toch nog uitgekomen: "Ik ben tientallen jaren later, als journalist, eens meegevlogen met een Alouette. Dat was tijdens een zogeheten 'sluipvlucht' waarbij laag tussen de bomen en over de weilanden werd gevlogen rond vliegveld Hoogeveen. Spectaculair!"



Op 2 februari 2017, ruim vijftig jaar nadat Boxem de Alouette voor het eerst in actie zag voor de fabriekshal van de N.V. Lichtwerk, nam de Luchtmacht afscheid van de laatste exemplaren van deze legendarische helikopter. Een afscheidsvlucht langs Hoogeveen, waar zoveel Alouettes het levenslicht zagen, zat er vanwege het slechte weer helaas niet in.



Zondag 17 februari hoort u Gerrit Boxem in gesprek met Lydia Tuijnman in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, van 19.00-21.00 uur. Daarna te beluisteren via uitzending gemist of de podcast.