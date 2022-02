Stadskanaal is ontevreden over het feit dat ruim zeshonderd van haar inwoners minder compensatie krijgen voor de overlast van het windpark dan hun Drentse buren. Die scheve verhouding zorgt al sinds 2019 voor een conflict, meldt RTV Noord . De provincie noemt de provinciegrens als obstakel om ook aan inwoners van Stadskanaal tegemoet te komen.

"Maar in de belevingswereld van onze inwoners bestaat een dergelijke harde grens niet", schrijft burgemeester Klaas Sloots aan de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie). "De impact van de windmolens is voor alle inwoners van het gebied voelbaar en vergelijkbaar."

Sloots schrijft: "In de brief van het ministerie wordt het doel van de bijdrage van 2,1 miljoen duidelijk omschreven. Voor ons college is dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor het hele gebied bestemd zijn. Daarmee ook voor omwonenden van het windpark in onze gemeente. Na contact te hebben gehad met het ministerie van Economische Zaken voelen wij ons gesterkt in ons standpunt."