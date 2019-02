Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het is te warm voor Warmetruiendag De Sprong zamelt drie dozen met warme truien in voor het goede doel (foto: RTV Drenthe)

Het is Warmetruiendag. Dikke kleding aan, de verwarming omlaag en op die manier bijdragen aan een beter milieu. Maar het is met 14 graden eigenlijk veel te warm voor een dikke trui. Daarom bedacht basisschool De Sprong in Hoogeveen iets anders.

Geschreven door Dylan de Lange

Goed doel

"Ik zie mezelf vandaag niet met een warme trui voor de klas staan", zegt leerkracht en directeur Sandra van Iterson van De Sprong. "Gelukkig kwam een van de juffen met een beter idee: iedereen mag een warme trui inleveren. Al die kleding schenken we dan aan een goed doel, zodat arme kinderen in koude landen er ook warm van worden."



161 warme truien

Drie grote dozen zitten al tot de rand toe vol met dikke kinderkleding. Tessa en Tara uit groep 6 tellen de kledingstukken en zijn verrast door het aantal. "161", roepen ze uit. "Wat veel! Ik heb er zelf vijf ingeleverd", vertelt Tara. Haar klasgenote Tessa biecht op dat ze vergeten was iets mee te nemen. De dozen blijven staan tot de dinsdag na de vakantie. "Dan neem ik ook wel wat mee."