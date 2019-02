Deel dit artikel:













Kijk mee achter de schermen bij Hurry-Up - E&O E&O-trainer Freek Gielen spreekt z'n mannen toe (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De mannen van Hurry-Up uit Zwartemeer drongen gisteravond door tot de kwartfinale van de beker. Tegenstander E&O uit Emmen werd met 29-20 verslagen. De camera's van De Warming Up volgden beide ploegen in de voorbereiding richting dé Drentse derby.

Geschreven door Karin Mulder

"Er zijn veel spelers van Hurry-Up met een verleden bij E&O. Voor hen zijn deze wedstrijden natuurlijk speciaal. En dat geldt natuurlijk ook voor mijzelf en voor mijn collega-trainer Tim Remer", zegt Hurry-Up-trainer Manuel Kremer. De buurmannen rijden samen naar Zwartemeer, dubbelgevouwen in de auto van de sponsor.



Remer speelde slechts één seizoen voor de ploeg uit Emmen. "Ik speelde 15 jaar geleden bij E&O. Ik was zeventien en woonde voor het eerst op mezelf zonder controle van papa en mama. Maar ik heb heel veel geleerd dat jaar. En omdat ik een goed seizoen had gedraaid kreeg ik de gelegenheid om naar Duitsland te gaan", reageert Remer die met veel plezier terugdenkt aan die tijd.



Samen eten en koffiedrinken

De mannen van Hurry-Up drinken samen kofiie voor de wedstrijd. E&O kiest ervoor om samen pasta te eten. "De meeste spelers hebben vandaag toch eerst gewerkt of gestudeerd. Zo kom je toch samen in een bepaalde setting, ik denk dat dat wel goed is", zegt E&O trainer Freek Gielen.



"Hurry-Up kapot slaan"

Net voor de wedstrijd volgt de camera de trainer in de kleedkamer. "Een volle sporthal, gewoon gas geven. Hurry-Up kapot slaan. Dat mag best", luidt het advies van Gielen. Maar ondanks de aanmoedigingen blijkt Hurry-Up na zestig minuten toch een maatje te groot.



Het tweede team van E&O heeft zich overigens wél geplaatst voor de kwartfinale van de beker. Zij wonnen woensdagavond van eredivisionist Tachos uit Waalwijk.