NAM eist inzage in 20 Noord-Drentse gasdossiers

Het is nog maar de vraag of de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) schadedossiers kan inzien van Groningers en Drenten. Dat zegt Jouke Schaafsma, woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het IMG is belast met de schadeafhandeling in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe. In het Noord-Drentse deel wil de NAM zo'n twintig individuele dossiers inzien, omdat de maatschappij twijfelt over bepaalde kosten in de dossiers.