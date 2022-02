Kosten Huus voor Sport en Cultuur Zuidwolde vallen fors hoger uit

Er staat nog geen paal in de grond, maar nu al is het zeker dat het Huus voor Sport en Cultuur in Zuidwolde fors meer zal kosten dan is begroot. Het prijskaartje wordt niet 14 miljoen, maar 17 miljoen euro.

Het hogere bedrag komt door de stijgende bouwkosten, waar nieuwbouwprojecten in het land mee te maken hebben. Hoewel het college van B&W rekening had gehouden met een prijsstijging van ongeveer anderhalf procent per jaar, had wethouder Egbert van Dijk dit toen niet zien aankomen. "Maar gezien de huidige markt verbaast het ons niet", zegt hij. "Het is natuurlijk wel een flinke aderlating voor de gemeente en voor het project zelf."

Hergebruik van materialen

Het nieuwe gebouw zal een onderkomen bieden aan meerdere sport- en cultuurverenigingen, zoals de bibliotheek, Welzijn de Wolden, sportclubs en een fysiotherapiepraktijk . Om het overzichtelijk in te delen wordt het linkerdeel van het gebouw toegewezen aan de sport en het rechterdeel ingericht voor culturele bestemmingen. In plaats van de oude hal te slopen worden de fundering, staalconstructie en de wanden van het dak hergebruikt.

Algemene reserves

De raad moet nog besluiten over de prijsoverschrijding. Mocht die niet akkoord gaan, dan is het college verplicht een alternatief aan te bieden. Wethouder Van Dijk: "Dat plan moet dan opnieuw aanbesteed worden, waardoor het project nog langer duurt. Maar ik verwacht dat de raad akkoord gaat, want we hebben genoeg algemene reserves in kas om dit bedrag op te hoesten", besluit hij.