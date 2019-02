Deel dit artikel:













Op Tjak: Bijzondere sumbawalijster voor Wildlands

Sinds deze week vliegt er een nieuwe vogelsoort in de grote tropische kas van Wildlands in Emmen. Het gaat om een sumbawalijster, ook wel kastanjeruglijster genoemd vanwege zijn kastanjebruine rug.

De sumbawalijster komt in het wild voor op de bosgronden van de kleine Soenda eilanden in Azië. Het is een zangvogelsoort. Net als andere Aziatische zangvogels wordt deze soort bedreigd door de handel en gaan de aantallen in het wild hard achteruit. Daarom gaat Wildlands helpen bij een speciaal fokprogramma rondom deze vogelsoort.