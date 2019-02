Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Ploggen in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen

In de eerste week van april gaat er massaal geploggd worden in gemeente de Wolden en gemeente Hoogeveen. Ploggen is tijdens het buitensporten afval opruimen (dit mag van alles zijn, hardlopen, fietsen, paardrijen etc) zodat de omgeving waar je sport schoner wordt.

Het woord ploggen komt van het Zweedse ''Plocka'' dat rapen betekend in combinatie met het woord joggen. Er zijn al meerdere wandelgroepen die zich hebben aangemeld, waaronder een in de gemeente De Wolden. Aaldert Oosterhuis laat zich informeren.