Theaterdrama Maalkop ook in de rest van Nederland te zien

De acteurs van voorstelling Maalkop, die gaat over de ondergang van een jonge boer, gaan het land in. Eerder werd het stuk alleen in Lhee opgevoerd.

"We gaan langs alle windstreken van Nederland", zegt Dirk Bruinsma, artistiek leider van locatietheatergezelschap PeerGroup. De meeste locaties zijn nog niet bekend. Daar wordt nu naar gekeken, onder andere met LTO Zuid, zegt Bruinsma."Wel is bekend dat we bijvoorbeeld naar het Karavaan Festival in Alkmaar gaan. Maalkop is een groot succes gebleken en het verspreidt zich zo als een olievlek. En dat is mooi, want we hebben gezien wat het stuk kan losmaken bij mensen. Bovendien heeft het onderwerp natuurlijk ook betrekking op mensen die niet uit het Noorden komen."Het uitzoeken van geschikte locaties is nog niet zo makkelijk als misschien gedacht wordt, zegt Bruinsma. "Maalkop speelt zich af in een stal. De contouren daarvan moeten overal hetzelfde zijn. Er moet bijvoorbeeld een deur aan de rechterkant zijn, zodat acteurs naar buiten kunnen en je daardoor het land in de verte ziet. Daarnaast moet de stal niet te groot zijn, anders heb je geen intimiteit."De tour start in mei en gaat waarschijnlijk door tot de zomer. Ook koe Martje 160 , die in eerder voorstellingen ook van de partij was, gaat mee. "We gaan Martje niet van hot naar her slepen, dus we kunnen niet blijven rondreizen", zegt Bruinsma."Of Drenthe ook in de tour zit? Dat weten we nog niet. Ook in deze provincie moeten we uitzoeken wat een handige locatie is. Het zal in ieder geval niet meer, zoals eerder, in Lhee zijn. "Zo geven we mensen die ergens anders wonen ook de kans om te komen."