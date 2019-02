Deel dit artikel:













Op Tjak: Tennissen de gezondste sport ter wereld

Tennis is de meest levensverlengende sport ter wereld, zo bleek uit een Deens onderzoek. Een tennisser leeft gemiddeld tien jaar langer dan een niet sporter en zes jaar langer dan een hardloper.

Hier is Arjan Romp uit Emmen het helemaal mee eens. Hij is onlangs gekozen tot voorzitter van tennisvereniging LTC Emmen. Hij is zelf een groot tennis fanatiekeling. Tennist graag in zijn vrije tijd en kan ons goed vertellen waarom tennis de meest levensverlengende sport is. We hebben afgesproken op de tennisbaan.