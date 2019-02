Ondernemen in Drenthe: Extra afslag bij A32 geeft ruimte voor uitbreiding industrietterein Noord

In Meppel wordt nagedacht over een nieuwe aansluiting van industrieterrein Noord 2 op snelweg A32. Dat zou een uitkomst zijn voor het nieuwe distributiecentrum van FrieslandCampina.

Niet dat er nu al een tekening klaar is, maar er zijn verschillende gesprekken over geweest. Per dag rijden gemiddeld zo'n negentig vrachtwagens via industrieterrein Noord van en naar het distributiecentrum. En dat worden er in de toekomst, zo is de verwachting, alleen maar meer. Het distributiecentrum wordt gerund door Althuisius Opslag. Een Fries bedrijf. Het centrum is zeven voetbalvelden groot. Er werken zo'n 45 mensen.Directeur René Visser: "Meppel is een fantastische plek en bereikbaar via snelweg en water. Het ligt voor FrieslandCampina centraal en dichtbij vestigingen van het concern. Daarnaast is er nog ruimte om uit te breiden. Dit scheelt enorm veel ritten met vrachtwagens. Dus ook beter voor het milieu.Een nieuwe aansluiting op de snelweg zou goed zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Noord volgens Visser. "Het geeft ons een enorm voordeel als we een eigen aansluiting hebben. Bovendien is het goed voor de ontwikkeling van industrieterrein Noord. Ze kunnen aan de andere kant van weg een nieuw terrein ontwikkelen." Er zijn nog wel wat obstakels als spoor en water.Ondernemer Astrit Kreuze beleeft roerige tijden. Begin februari heeft ze het faillissement aan moeten vragen van haar bedrijf Persister in Rogat. Een bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken en zich vooral bezig houden met het inpakken van drogisterij artikelen.Lange tijd is Persister door de provincie Drenthe en de gemeente Meppel gezien als voorbeeldbedrijf en een manier om mensen buiten de sociale werkvoorziening te houden. Overheden wilden dit ook. Maar het gebeurt volgens Kreuze niet.Ondanks een bijdrage vanuit de overheid per werknemer, zijn de kosten voor het begeleiden van deze mensen veel hoger. "En die kosten zijn niet vergoed. Het is het ondernemersrisico, zo wordt tegen mij gezegd."Volgens Kreuze is het bedrijf een mooie manier om te voorkomen dat ze aan het werk moeten in een sociale werkplaats. Bovendien is het goedkoper. Ze is bezig met een doorstart in Staphorst. Daar heeft ze een goedkoper pand gevonden.Max Wortmann weet het zeker. Bedrijven willen ontzorgd worden. Zeker als het om afval gaat. Met het familiebedrijf Wortmann Milieutechniek verkopen en verhuren ze perscontainers. "Onze machines verdichten afval. De container wordt opgepakt en wordt weggebracht. Dat scheelt aanzienlijk in transportbewegingen en de kosten."De vader van Max is met het bedrijf begonnen. "We werken nu met tien man. Klanten vragen gewoon om een container. Ze willen dat we alles regelen. Dus ook als de machine kapot is."