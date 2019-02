Deel dit artikel:













Drenthe Toen: De Asser Dierentuin of het 'Drentse kippenhok' Ook een roofdieren-show was te zien in het Asser Dierenpark (bron: Delpher) Historicus Henk Luning dook in de geschiedenis van de Asser Dierentuin (foto: Lydia Tuijnman / RTV Drenthe)

Het had weinig gescheeld of de Drentse dierentuin was in Assen geweest. Tientallen jaren voordat in 1935 het Noorder Dierenpark in Emmen werd geopend, was er in Assen al eentje.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen ploos het tot op de bodem uit: "De dichter en schilder Louis Roessingh schreef in zijn jeugdherinneringen over de Asser diergaarde dat er een aap, een beer, een wolf, een vos, wat konijnen, marmotten en een ooievaar met een houten poot aanwezig waren", vertelt Luning.



"En daarmee is al meteen gezegd wat er mis was. Er was domweg erg weinig te beleven. Maar laten we beginnen bij het begin, dat was ambitieus genoeg, aldus Luning."



Galerij der vogelen

Artis Amsterdam heeft in 1878 meer dan 153.000 bezoekers geteld en vier ton goud op de bank. Het is ooit door drie burgers begonnen en daarna groot geworden. Zoiets moet in Assen, zij het op kleinere schaal, ook kunnen, zo meent de Provinciale Drentsche en Asser Courant.



Het terrein dat vervolgens door een groep initiatiefnemers wordt gevonden, ligt bij de Uitspanning in het Asserbos. De pachter van het etablissement stelt 80 are grond voor twee jaar beschikbaar. Er wordt een bestuur gekozen, de directie komt in handen van baron Van Hemert en een paar leden kopen een terrein 'hetwelk de galerij der vogelen zal bevatten'.



Parkieten en kruisbekjes

"Maar eerst moest er een mooie collectie dieren én verblijven worden opgebouwd", aldus Luning. "Een commissie uit het bestuur reisde heel Nederland door om dierentuinen te bekijken."



Overal worden de heren vriendelijk ontvangen en ze maken ijverig schetsen en tekeningen. Luning: "Als blijk van sympathie mochten ze van de directeur in Velp een mooie parkiet mee naar huis nemen. In Amsterdam kocht de commissie een paar prachtige duiven, een grijze papegaai, een paar Alexander parkieten en kruisbekjes. Van particulieren konden een paar rode kardinalen, een winterhoen en enige tijgervinkjes in ontvangst worden genomen. Van een donateur uit Groningen kwam er een fraaie valk."



Bevolkingsexplosie op de konijnenberg

Dan komt de dag van de sneak-preview. "Op voorwaarde dat de hond thuis bleef, mochten de leden begin mei voor het eerst een kijkje nemen", vertelt Luning. "Er kwamen die dag duizend bezoekers en iedereen was verrast over de aanleg van de tuin, de vijvers, de kooien, de konijnenberg en het gebouw voor de vogels. Alleen waren er minder dieren dan in de catalogus vermeld stond. Dit zou echter anders zijn op Tweede Pinksterdag, als de tuin officieel haar poorten opende, zo verzekerde de baron Van Hemert de bezoekers."



Positief in de krant

Bestuurslid H. Boom brengt als redacteur van de Provinciale Drentsche en Asser Courant de dierentuin voortdurend positief onder de aandacht van het publiek. Luning: "Soms deed hij dit op listige wijze door aan te kondigen dat er weer enige nieuwe dieren in het park waren aangekomen zonder te zeggen welke dieren dat waren. 'Dat zou men wel zien', voegde hij er dan aan toe".



Maar daar blijft het niet bij, vertelt Luning. "Ook worden er in de krant regelmatig mededelingen gedaan over het aantal bezoekers. Na twee maanden zijn dat er meer dan duizend. Tegen een contributie van drie gulden per jaar krijgt het hele gezin toegang en mag er zelfs een logé worden meegenomen. De dames moeten een diploma tonen tot wiens huisgezin ze behoren en in geval van twijfel vraagt de portier om een handtekening. Het abonnement is ook geldig voor gouvernantes en dienstboden die kinderen begeleidden."



Drents kippenhok

De dierentuin blijkt zich te ontwikkelen tot een geliefde ontspanningsplek voor de Asser burgerij. Alle rangen en standen verpozen er, men voelt zich er thuis. De Provinciale Groninger Courant vindt dat een pluspunt, maar schrijft ook dat de dierentuin als zodanig te weinig uitstraling heeft. En een paar Hagenaren die de tuin bezoeken geven als mening dat ze in 'het Drentse kippenhok' zijn geweest.



Toch zijn er ongeveer 270 dieren aanwezig, maar daaronder is veel van hetzelfde. Het aantal parkieten en zebravinken is enorm en ook op de konijnenberg wordt de liefde met succes bedreven, met een bevolkingsexplosie tot gevolg.



Zijdeaapjes en een neusbeer

In maart 1880 komen de rode cijfers in de openbaarheid. Het bestuur zit met een tekort van 2.000 gulden en wil dat wegwerken door het iets zuiniger aan te doen en gelijktijdig verbeteringen aan te brengen.



Voor de zomer van 1881 slaagt de directie er naar eigen zeggen in een bijzonder diertje naar Assen te halen. Het berokkent de landbouw veel schade en komt alleen voor in het zuiden van het land. Luning: "Men noemde het een hamster, maar het ging vrijwel zeker om een korenwolf. Dit bericht lokte echter geen toeristen naar Assen en de belangstelling voor de dierentuin, van vooral mensen van buiten, liep sterk terug." Ook wordt er geklaagd dat er de hele zomer niets voor de leden te doen is.



Neergang

In de herfst worden nog een collectie Indische vogeltjes, zijdeaapjes en een neusbeer aangeschaft. "Maar de neergang was ingezet", verzucht Luning. "De tuin werd steeds meer een plaats waar alleen de leden nog wel eens naartoe gingen."



Het bestuur probeert de zaak te redden door een stapje terug te doen. "De vleesetende dieren gingen de laan uit en zo werd de Asser Dierentuin steeds meer een vogeltuin", vertelt Luning. "Maar de financiële resultaten waren het jaar erop nog slechter, zodat de begroting bij lange na niet werd gehaald."



Van dierentuin tot badhuis

De dierentuin is ontegenzeggelijk in de versukkeling geraakt en de leden komen niet eens meer naar de vergaderingen. Het gebouwtje dat ooit 'de galerij der vogelen' werd genoemd, staat leeg. In 1887 wordt voorgesteld om tot liquidatie van de dierentuin over te gaan, in 1888 valt het doek.



En omdat in Assen het oprichten van een badhuis tot nu toe was mislukt, brengt de uitbater van de Uitspanning dit plan in het vogelhuis tot stand. Er is al verwarming, de waterleiding is aanwezig en hij kan drie gebruikte badkuipen op de kop tikken. Voor een investering van honderd gulden is Assen vanaf 1880 in het bezit van een heuse badinrichting.



Meer over de Asser Dierentuin vanavond tussen 19.00 en 21.00 uur in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist of de podcast.