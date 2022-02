FIOD-inval Emmen onderdeel van landelijke actie: zes mannen opgepakt

In het onderzoek waarbij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie vorige maand onder meer een pand in Emmen binnenvielen, zijn zes mannen aangehouden. De verdachten met de leeftijd tussen 24 en 45 jaar oud worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast wordt een aantal verdacht van belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.

De politie en de FIOD vielen dinsdagochtend 18 januari het gebouw aan de Waanderweg binnen. Naast dat pand in Emmen zijn invallen gedaan in Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp en Volendam. Daarbij zijn wapens (waaronder een vuurwapen), horloges, mobiele telefoons en administratie in beslag genomen.

Meerdere strafbare feiten

De FIOD vermoedt dat de verdachten meerderde strafbare feiten hebben gepleegd. Dat is vermoedelijk gebeurd met besloten vennootschappen, waar een zogeheten katvanger in Bulgarije bij betrokken was. Zo'n iemand probeert een werkelijke eigenaar van bijvoorbeeld een bedrijf, auto of bankrekening buiten beeld te houden van justitie.

Er zou onder meer sprake zijn van btw-fraude en daarnaast is volgens FIOD gesjoemeld met het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een steunmaatregel voor ondernemers die is opgericht tijdens de coronacrisis.

Mondkapjes

De FIOD richtte het onderzoek in eerste instantie op het plegen van belastingfraude. Later bleek een ander onderzoek, dat zich richtte op fraude met mondkapjes, een verband met elkaar te hebben.