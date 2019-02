Deel dit artikel:













Erik uit Assen met 'knetterbiele' naar WK Ice Carving De icecarvers werken met blokken ijs van een meter breed, twee meter hoog en negentig centimeter dik (foto: Erik van de Leur) De zenuwen beginnen nu wel te komen. (foto: Erik van de Leur)

Grote blokken ijs van één meter breed, twee meter hoog en negentig centimeter dik én een knetterbiele, oftewel een kettingzaag: daarmee gaat Erik van de Leur tijdens het WK Ice Carving aan de slag.

Samen met twee teamgenoten reist hij zondag af naar Alaska voor het WK. ''We gaan hier onder andere het beeld 'Miss climates comes to town' maken, dat is een vrouwelijk duivels figuur dat het klimaat komt verstoren. Daarnaast hebben we nog een onderdeel waarbij we met twee mensen één figuur maken, en dat in twee dagen tijd.''



11 jaar geleden begon Van de Leur met het maken van de ijsbeelden. ''Ik kan mijn creatieve geest er in kwijt en elke dag is weer anders.'' Het is -30 graden en dat vraagt dus wel om een goede voorbereiding. ''Goed eten en warm kleden. Het schijnt zo te zijn dat zelfs het snot in je neus bevriest,'' vertelt Van de Leur.



De zenuwen beginnen nu wel een beetje te komen. "We proberen zo ontspannen mogelijk heen te gaan en te kijken wat er op ons afkomt."