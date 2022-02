Drie verdachten uit Emmer-Compascuum opgepakt in drugsonderzoek

In het onderzoek doorzocht de politie woningen in Emmer-Compascuum en Groningen. Ook is een growshop in Emmen binnengevallen, waar onder meer spullen worden verkocht voor het kweken van planten. Daarbij zijn meerdere vuurwapens, munitie en 'grote hoeveelheden' contant geld en hennep gevonden. De politie stuitte op meerdere voertuigen en bankrekeningen van de verdachten. Uit verder onderzoek kwam vervolgens naar voren dat zij betrokken zijn geweest bij witwassen. Naast de invallen rolde de politie nog twee kwekerijen in Duitsland op.