Hoogevener hengelt 170 kilo aan vis binnen in Zuid-Afrika Het toernooi in Zuid-Afrika duurde 72 uur (foto: ANP/Cartinus van der Veen)

Als je dan toch gaat vissen, dan maar in Zuid-Afrika, moet Henri Eshuis uit Hoogeveen gedacht hebben. Hij deed daar mee aan de Fishing World Games.

Ondanks de schitterende ervaring is Eshuis wel wat teleurgesteld over het resultaat. "Er is 170 kilo aan vis gevangen. Dat is natuurlijk heel veel, maar het is ook bizar hoeveel karpers daar zwemmen", zegt de Hoogevener.



Minder voorkennis

Volgens Eshuis stonden ze bij de start al met 2-0 achter. "Andere landen hadden een hoger budget en waren er al een paar dagen. Zij konden daar dus alvast trainen. Wij startten met minder voorkennis van het water."



25 vissen in 4 uur

Eshuis en zijn kompanen maakten nog een flinke eindsprint op het toernooi, dat 72 uur duurde. "Iedereen werkt met een spotter. Als er ergens goed gevangen wordt op een stek, kijkt hij met een verrekijker het water om te kijken waarom het daar zo goed gaat. Wij werden pas op het laatst getipt door iemand van de weegploeg. Nadat we 6 uur niks hadden gevangen, haalden we ineen keer 25 vissen in 4 uur tijd binnen."



Zebra's en flamingo's

Uiteindelijk ging het thuisland er met de eerste prijs vandoor. "Tja, die hebben natuurlijk veel meer voorkennis." Naast vissen heeft Eshuis ook nog andere dieren gezien in Zuid-Afrika. "Zebra's, flamingo's, jakhalzen, deze ervaring nemen ze me niet meer af."