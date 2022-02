Campagne moet aanmoedigen om meer te praten over de dood

Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die inmiddels is overleden. Dat blijkt uit onderzoek van SIRE, een stichting die reclamecampagnes maakt over maatschappelijke thema's. De huidige campagne richt zich op het aanmoedigen van mensen om meer over de dood te praten.

Het initiatief van SIRE kent de slogan 'De dood. Praat erover. Niet eroverheen'. "Of het nu gaat om praten met je naasten over de dood of om het gesprek voeren met mensen die rouwen. Erover praten verbetert de kwaliteit van leven", meent de stichting. De komende tijd worden drie tv-spotjes uitgezonden die deze boodschap kracht bij moeten zetten. Deze gaan onder meer over het ongemak dat komt kijken als de dood ter sprake komt. Uit het onderzoek van SIRE blijkt dan ook dat ruim een derde van de Nederlanders het ongemakkelijk vindt om daarover te praten.

'Neem de tijd om terug te blikken'

Ook longarts en specialist Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is overtuigd van het belang om te praten over de dood. "De dood is een gegeven, maar laten we het vooral hebben over dat stukje ervóór. Pak elkaar als familie stevig vast, creëer ruimte om afscheid te nemen. Neem de tijd om terug te blikken. Dat helpt niet alleen de stervende, maar ook de nabestaanden in het rouwproces. Juist er niet over praten maakt alles nog rauwer."

Volgens De Hosson lijkt door de vooruitgang in de medische wetenschap alles maakbaar in het leven. Medici spreken te weinig over de dood, omdat de focus ligt op 'beter maken'. Maar volgens de arts moeten deze gesprekken wel gevoerd worden.

Thuis sterven

"Door over de dood te praten kan leiden tot inzichten en geeft rust. Dat merk ik ook in mijn werk. Veel mensen zijn bijvoorbeeld bang om te stikken als ze doodgaan. Maar door met ze in gesprek te gaan, kan ik ze vertellen dat dit niet vaak voorkomt."