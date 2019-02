Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 17 februari 2019

De mannen van Quaker City Night Hawks volgen een beetje het spoor van ZZ Top. Ze komen uit Houston, Texas. Ze spelen een mix van Texas boogie, Memphis soul en southern rock. QCNH is hun derde album. Het is opgenomen in de Niles City Sound studio in Fr. Worth. Daarna gingen ze snel weer ‘on the road’. Daar komt de band het beste tot z’n recht. Veel spelen op alle mogelijke lokaties.