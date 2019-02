Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Frederiksoord krijgt nieuw dansfestival Werelddans, tango en salsa is te zien tijdens Drenthe on the Move (foto: Pixabay.com)

Frederiksoord krijgt een nieuw dansfestival: Drenthe on the Move. De organisatie van het festival hoorde deze week dat de subsidie van de gemeente en provincie rond is, en kan vanaf nu beginnen met de voorbereidingen.

"Nu wordt er keihard gewerkt", vertelt Hans Minnaert, artistiek directeur. Omdat de subsidie even op zich liet wachten moet er nog veel gebeuren.



Bijzonder aan het festival is dat bezoekers vooral dingen kunnen doen. Minnaert: "70 á 80 procent zal bestaan uit doe-dingen zoals masterclasses en workshops." De rest van de programmering bestaat uit muziek, orkest en dansen. Thema's zijn: werelddans, Argentijnse tango, salsa en salsa voor ouderen. ''Dit organiseren we samen met bewegingscoaches uit de gemeente Westerveld',' aldus Minnaert.



Lokkertje

''Ik kan met 99,9 procent zekerheid zeggen dat het gelukt is om de Argentijnse danser Pablo Veron naar het festival te halen. Dat is wel een lokkertje", zegt de artistiek directeur. Voor het festival hoef je zelf geen geoefende danser te zijn. ''Het is voor iedereen toegankelijk, het is echt voor amateurs." legt Minnaert uit.



De gemeente en provincie ondersteunen het festival voor drie jaar. Daarna wil Minnaert dat het festival op eigen benen staat.



Drenthe on the Move begint op 14 juni en gaat het weekend van 15 en 16 juni verder.