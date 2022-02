Jean Berkhout verzamelt afval in de hoop in Westerveld een grondstoffendepot te beginnen

Nieuw collectief

Het idee van een grondstoffendepot is een van de voorbeelden van het Collectief Circulair Westerveld, het project waarbij in de gemeente Westerveld duurzame initiatieven samen worden gebracht. Vorige week zijn ze gestart met de groep.

"Er zijn allerlei initiatieven gaande. Het grondstoffendepot is daar een van, maar we hebben ook bijvoorbeeld een idee over een voedselbos voor dieren", vertelt Wiebe Lamsma een van de initiatiefnemers van het project en betrokken bij Versnellingshoeve 't Kiemt in Frederiksoord. "Naast de groep die in de ideefase zit, hebben we ook initiatieven die al een mooi duurzaam en circulair idee hebben uitgewerkt hebben en nu een stapje verder zetten om het businessplan verder rond te krijgen."

Westerveld geschikt

Hoe uniek het concept is, weet Lamsma niet. Wel noemt hij het bijzonder dat zowel ondernemers, inwoners als ambtenaren aan de schrijftafel zitten. "Wat je anders snel ziet is: een ondernemer maakt een prachtig plan, die gooit dat over de schutting bij de ambtenaren en die kijken ernaar en zeggen 'dat kan niet'. Als je dat hele creatieve proces aan de voorkant doet, dan heb je een heel ander proces."

Westerveld is daarbij volgens Lamsma een geschikte plek. "Als je ergens kan experimenteren dan is het hier wel. Hier heb je de ruimte, nog mogelijkheden en ondernemers en burgers die het graag willen."