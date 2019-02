Extra personeel voor aso-azc in Hoogeveen

De extra begeleiding en toezichtlocatie (EBTL) van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen, ook wel bekend als aso-azc, heeft de afgelopen weken tien extra personeelsleden aangenomen.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) denkt dat het nu beter is opgewassen tegen de calamiteiten die zich herhaaldelijk voordoen bij deze speciale groep asielzoekers.Sinds eind 2017 zijn er twee Extra Begeleiding en Toezicht Locaties (EBTL): één in Hoogeveen en één in Amsterdam. Overlastgevende asielzoekers die in andere azc's voor onrust en problemen zorgen kunnen na een uitspraak door de rechter naar een EBTL worden overgeplaatst.In januari bracht de Inspectie van Justitie en Veiligheid een rapport uit waaruit bleek dat de problemen van de bewoners zwaarder zijn dan vooraf ingeschat. Wekelijks zouden er vechtpartijen zijn. Eén van de asielzoekers overleed vorig jaar nadat hij geschopt werd door een andere asielzoeker en van een trap viel. De inspectie concludeerde dat het personeel onvoldoende middelen heeft om bij wangedrag in te grijpen.In Hoogeveen zijn vijftig plaatsen in de EBTL. Tot nu toe worden die voor hooguit de helft gebruikt. Er waren dertig personeelsleden. Nu zijn het er veertig. De EBTL is een bijzondere afdeling binnen het azc in Hoogeveen. De verschillende groepen bewoners leven gescheiden van elkaar.In de praktijk blijkt dat in het EBTL niet zozeer asielzoekers zitten met andere normen en waarden, bijvoorbeeld ten aanzien van vrouwen en homoseksuelen. De inspectie concludeert dat veel bewoners psychische problemen hebben of verslaafd zijn. Veel hebben ook een crimineel verleden.Het personeel moet met de uitbreiding alle werkzaamheden inclusief beveiliging zelf kunnen uitvoeren. De medewerkers van de EBTL Hoogeveen zijn voor een deel geworven uit voormalig gevangenispersoneel.