Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Roy Eefting geselecteerd voor WK baanwielrennen Roy Eefting (foto: FB Roy Eefting)

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting (29) is door assistent -bondscoach Fulco van Gulik geselecteerd voor het onderdeel scratch bij het WK baanwielrennen in Polen.

Geschreven door Karin Mulder

De mannen rijden bij de scratch een wedstrijd over 15 kilometer. Wie als eerste finisht pakt de wereldtitel. De renner uit Grolloo eindigde op het EK in Glasgow afgelopen zomer nog als zesde op dit onderdeel.



Het wereldkampioenschap is van woensdag 27 februari tot en met zondag 3 maart in Puszkow.